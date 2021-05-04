https://news.day.az/sport/1339775.html Названо место проведения игры Азербайджан – Португалия
Названо место проведения игры Азербайджан – Португалия
Обнародовано место проведения игры отборочного цикла ЧМ-2022 Азербайджан - Португалия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА, встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе.
Игра будет проведена 7 сентября и начнется в 20:00.
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