Названо место проведения игры Азербайджан – Португалия

Обнародовано место проведения игры отборочного цикла ЧМ-2022 Азербайджан - Португалия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА, встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

Игра будет проведена 7 сентября и начнется в 20:00.