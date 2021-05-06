Стал известен сегодняшний маршрут кубка Евро-2020 по Баку

Кубок Евро-2020 уже в Баку.

Об этом заявил звездный посол Евро-2020 Вели Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

52-летний бывший футболист, игравший в России, Испании и Португалии, отметил, что городской тур кубка состоится завтра.

"Сегодня была проведена фотосессия в Гобустане, сейчас мы в Ичеришехере. Затем поедем в Центр Гейдара Алиева, а позднее - на Бакинский Олимпийский стадион. Пока делаем совместные фотографии с талисманом Евро-2020. С поклонниками фотографироваться запрещено.

Официальный проезд по городу состоится завтра и стартует с Бакинского Олимпийского стадиона. Городской тур трофея начнется в 14:00. Тогда болельщики смогут запечатлеть его издалека", - сказал В.Гасымов.

Отметим, что чемпионат Европы по футболу, четыре матча которого пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе, пройдет с 11 июня по 11 июля.