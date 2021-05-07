Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем

В пятницу на Национальной арене гимнастики в Баку определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал прошли - Дарья Трубникова (Россия, 25.600 балла), Алина Гарнасько (Беларусь, 25.300 балла), Катрин Тасева (Болгария, 25.000 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 24.850 балла), Линой Ашрам (Израиль, 24.250 балла), Сабина Ташкенбаева (Узбекистан, 24.000 балла), Лаура Зенг (США, 23.800 балла), Лала Крамаренко (Россия, 23.800 балла).

Азербайджанские гимнастки в упражнениях с обручем в финал не прошли. За упражнение с обручем Зохра Агамирова получила 22.400 балла (16 место), а Арзу Джалилова - 20.100 балла (36 место).

Напомним, в пятницу на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнований наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.