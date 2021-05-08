В Баку нас очень тепло принимают

Организация соревнований в Баку на высшем уровне, здесь всегда очень тепло принимают, сказала Trend в субботу гимнастка из Украины Виктория Оноприенко, передает Day.Az.

Она отметила, что приезжает в столицу Азербайджана уже в четвертый раз.

"Кубок мира в Баку - мой третий старт, оттого уверенность возрастает все больше и больше, а зал Национальной арены гимнастики придает энергии, так как очень уютный", - сказала гимнастка.

Оноприенко добавила, что здесь для гимнасток созданы все условия.

"Организация соревнований на высшем уровне, тут большая тренировочная площадка, восемь ковров. Для нас, гимнасток, созданы все условия для работы. Мои ассоциации с Азербайджаном связаны с масштабными соревнованиями - здесь проходили чемпионат мира, чемпионат Европы, и когда сюда приезжаешь, ощущаешь ответственность", - сказала украинская спортсменка.

Оноприенко отметила, что азербайджанские болельщики всегда активно поддерживали украинских гимнасток.

"Конечно, без зрителей сложно выступать, их отсутствие ощущается. Тем более, что в Азербайджане сильно болеют за спортсменок, и мы - гимнастки из Украины всегда чувствовали, что за нас здесь переживают и поддерживают", - добавила она.

Украинская гимнастка подчеркнула, что намерена в этот раз вновь совершить прогулку по столице Азербайджана.

"В первый свой визит мне удалось прогуляться по Баку, здесь очень красивая архитектура. Получится ли у меня в этот раз, пока не знаю, но очень хотелось бы вновь совершить экскурсию", - отметила она.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. В индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с булавами и лентой. Также состоится квалификация в групповых упражнениях команд, которые представят программу с тремя обручами и двумя парами булав. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.