В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку

В воскресенье в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Награды вручены победителям среди гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, и групповым командам за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав.

Первое место на Кубке мира в упражнении с булавами заняла Линой Ашрам (Израиль), на вторую ступень пьедестала поднялась Боряна Калейн (Болгария), третье место заняла Лала Крамаренко (Россия).

"Золото" Кубка мира в Баку в упражнении с лентой завоевала Боряна Калейн (Болгария), серебряная медаль у белорусской спортсменки Алины Гарнасько, "бронза" досталась Катрин Тасевой (Болгария).

Первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав заняла команда Болгарии, на втором месте сборная Италии, третью позицию заняли представительницы Беларуси.

Запоминающимся моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнасткам вручили с помощью дрона.

Кубок мира по художественной гимнастике, который прошел в столице Азербайджана 7-9 мая, носил квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем приняли участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования прошли в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.