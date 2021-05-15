Экс-боец UFC приговорен к 8,5 годам тюрьмы

Боец MMA Дмитрий Сосновский приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за похищение и вымогательство денег у бизнесмена в Москве, его подельники получили сроки от 4 до 9,5 лет, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Никулинский районный суд Москвы (РФ) вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей столицы: Руслана Маматкулова, Андрея Козлова, Ильдара Салахотдинова, Дмитрия Сосновского и Александра Гладкова", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В октябре 2019 года члены банды с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, около дома по Мичуринскому проспекту встретились со знакомым предпринимателем и предложили проследовать с ними для беседы. Коммерсант отказался, тогда злоумышленники затолкали мужчину в автомобиль и увезли в офисное помещение. Бизнесмена удерживали, пытаясь с помощью угроз (вплоть до убийства) получить около 400 тыс. рублей, которые тот, якобы, задолжал их общей знакомой.