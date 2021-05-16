https://news.day.az/sport/1342737.html «Фенербахче» хочет пригласить Лева
«Фенербахче» хочет пригласить Лева
"Фенербахче" хочет пригласить Йоахима Лева на пост главного тренера, сообщает Day.Az со ссылкой на L'Equipe. Сейчас команду тренирует Эмре Березоглу, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Эрола Булута в марте.
Напомним, что ранее стало известно, что Лев покинет сборную Германии, с которой работает с 2006 года.
Перед последним туром в чемпионате Турции "Фенербахче" идет на 3-м месте в таблице.
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