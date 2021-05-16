https://news.day.az/sport/1343093.html Overtime на Day.Az! - анализ АПЛ, чемпионство Бешикташа и не только - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - анализ АПЛ, чемпионство Бешикташа и не только - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В эфир вышел очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая тнаслируется на AvtoFM, обсуждаются финал Лиги Европы, матчи Барселона-Атлетико, Реал Мадрид-Севилья, Маченстер Сити-Челси.
Матчи прошедшего тура английской премьер-лиги, чемпионство клуба Бешикташ, а также финал Лиги Чемпионов, который состоится на стадионе Драгао в Португалии.
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