Overtime на Day.Az! - анализ АПЛ, чемпионство Бешикташа и не только

В эфир вышел очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая тнаслируется на AvtoFM, обсуждаются финал Лиги Европы, матчи Барселона-Атлетико, Реал Мадрид-Севилья, Маченстер Сити-Челси.

Матчи прошедшего тура английской премьер-лиги, чемпионство клуба Бешикташ, а также финал Лиги Чемпионов, который состоится на стадионе Драгао в Португалии.