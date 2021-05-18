В сборную Азербайджана вызовут футболиста из Франции

АФФА продолжает поиски игроков за границей и планирует пригласить в сборную Азербайджана еще одного футболиста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, игрок дублирующего состава представителя французской Лиги-2 "Клермона" Эльдар Тагизаде скоро вернется в нашу страну. Не исключено, что 18-летний голкипер будет вызван на предстоящие учебно-тренировочные сборы.

Травма Шахруддина Магомедалиева и то, что второй вратарь Эмиль Балаев сейчас не в форме, повышает шансы Тагизаде на дебют в сборной.

Отметим, воспитанник "Нефтчи" Э.Тагизаде в 2018-2019 годах вызывался в сборную U-17. Летом 2019 года он перешел в испанский клуб "Маркет", а в январе нынешнего года оттуда в "Клермон". Срок его контракта с французами истекает летом 2024 года.