https://news.day.az/sport/1351676.html Началась вакцинация олимпийской сборной Азербайджана
Началась вакцинация олимпийской сборной Азербайджана
"Начался процесс вакцинации от COVID-19 спортсменов, которые будут представлять Азербайджан на летних Олимпийских играх в Токио, членов азербайджанской делегации на Олимпийских играх в целом".
Об этом apasport.az сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает Day.Az.
Было отмечено, что первым вакцинировался вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде. К процессу вакцинации были привлечены все не переболевшие коронавирусом спортсмены, члены олимпийской делегации.
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