Началась вакцинация олимпийской сборной Азербайджана

"Начался процесс вакцинации от COVID-19 спортсменов, которые будут представлять Азербайджан на летних Олимпийских играх в Токио, членов азербайджанской делегации на Олимпийских играх в целом".

Об этом apasport.az сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает Day.Az.

Было отмечено, что первым вакцинировался вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде. К процессу вакцинации были привлечены все не переболевшие коронавирусом спортсмены, члены олимпийской делегации.