Кристиан Эриксен покидал поле в сознании

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, внезапно упавший во время матч с Финляндией без контакта с соперниками, покидал поле в сознании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, его увезли со стадиона на скорой. Матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы - 2020 был прерван.

Эриксена уносили с поля игроки сборной Дании за ширмой. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на поле.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания). Начало - в 19:00 мск. "Чемпионат" ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери - швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.