https://news.day.az/sport/1352481.html Стали известны арбитры матча Уэльс-Турция в Баку
Стали известны арбитры матча Уэльс-Турция в Баку
Назначены арбитры на матч группы А ЕВРО-2020 Уэльс-Турция, который состоится 16 июня на Бакинском олимпийском стадионе в рамках второго тура чемпионата.
Как сообщает Day.Az, на матч назначена судейская бригада из Португалии. Главному арбитру игры - португальцу Артуру Диашу на боковых линиях будут ассистировать Руи Тавареш и Пауло Соареш.
Резервным арбитром назначен поляк Бартош Франковски. За монитором VAR главному арбитру будет помогать португалец Жоа Пинейру.
Стартовый свисток прозвучит 16 июня, в 20:00.
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