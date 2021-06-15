Эриксен впервые обратился к болельщикам после остановки сердца во время матча Евро

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Instagram.

Матч сборных Дании и Финляндии прошел в субботу, в концовке первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и позже возобновилась, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

"Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, мне предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании, желаю им играть за всю страну", - написал Эриксен.

За 20 минут запись набрала более 350 тыс. лайков.

Эриксену 29 лет. Он является игроком "Интера", в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.