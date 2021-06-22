Сборная Англии открыла счет в матче чемпионата Европы против команды Чехии

23:14

Гол! Стерлинг из пределов вратарской головой идеально замкнул навес Грилиша от лицевой.

23:02

Стали известны стартовые составы сборных Чехии и Англии на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, встреча проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00.

Сборная Чехии: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Соучек, Голеш, Масопуст, Боржил, Янкто, Дарида, Шик. Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Сака, Стоунз, Филлипс, Фоден, Грилиш, Стерлинг, Кейн.

После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка, столько же и у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят между собой третью и четвёртую позиции.