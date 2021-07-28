https://news.day.az/sport/1365477.html Токио-2020: Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала
Токио-2020: Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала
Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес провел свой первый бой на летних Олимпийских играх Токио-2020.
Как сообщает Day.Az, Альфонсу Домингесу, который является чемпионом Европейских игр, сегодня исполняется 26 лет.
В 1/8 финала он выбил из борьбы Дильшотбека Рузметова (Узбекистан). Выступающий в категории 81 кг А.Домингес выиграл со счетом 4:1.
В 1/4 финала Альфонсо Домингес встретится с турецким боксером Байрамом Малканом. Поединок состоится 30 июля.
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