https://news.day.az/sport/1366130.html Overtime на Day.Az! - анализ недавних матчей азербайджанских клубов - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - анализ недавних матчей азербайджанских клубов - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждаются результаты матчей "Карабах"-"Ашдод", "Сочи"-"Кешля" и "Сумгайыт"-"Чукарычы".
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