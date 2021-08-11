Зарплата Месси в ПСЖ будет выше, чем у кого-либо из французских бизнесменов

Годовая зарплата аргентинского нападающего Лионеля Месси, который заключил контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен", будет выше, чем у ведущих французских бизнесменов, возглавляющих корпорации престижного биржевого списка CAC-40. Об этом, как передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пишет в среду газета деловых кругов Les Echos.

Контракт был заключен на два года с возможностью продления еще на один год. Размер годовой зарплаты, по неофициальным данным, должен быть в пределах €35-40 млн. "Он будет превышать зарплату бывшего коллеги Месси по испанскому клубу - Неймара, который получает в ПСЖ €35 млн в год", - утверждает газета.

"По вычету налогов доход Месси составит €40 млн. То есть в среднем Месси будет получать в десять раз больше глав ведущих французских корпораций. При этом в три раза меньше будут зарплаты даже у таких топ-менеджеров, как глава автопроизводителя Stellantis, в подчинении которого находится 400 тыс. человек, директора BNP Paribas, крупнейшего банка еврозоны, главы старейшей в мире корпорации по производству технических газов Air Liquide.

Большие деньги

Издание при этом напоминает, что Месси вынужден был покинуть "Барселону" в связи с введенным в Испании правилом, согласно которому фонд зарплаты у футбольных клубов страны не может превышать 70% от уровня их дохода. Во Франции это правило еще не вступило в силу.

Месси получал в "Барселоне" по контракту €60 млн. В связи с крайне тяжелым положением клуба, задолженность которого превышает €1 млрд, футболист согласился снизить сумму при заключении нового контракта на 50%. Однако и это не позволяло "Барселоне" вписаться в рамки нового закона и заключить контракт - расходы на зарплату составляют и после ухода Месси 95% от доходов.