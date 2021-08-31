https://news.day.az/sport/1374715.html У азербайджанской паратаэквондистки выявлен коронавирус
Отметим, что на остальную команду по пара-таэковндо это никак не повлияет.
У азербайджанской паратаэквондистки выявлен коронавирус
В составе паралимпийской сборной Азербайджана очередная потеря на Паралимпиаде-2020 в Токио из-за COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, таэквандистка Айнур Мамедова (+58 кг) дважды сдала ПЦР-тест, и оба результата оказались положительными на коронавирус.
Отметим, что на остальную команду по пара-таэковндо это никак не повлияет.
Ранее, напомним, из-за положительного теста вне выступлений на Играх остался парадзюдоист Рамиль Гасымов (73 кг).
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