У азербайджанской паратаэквондистки выявлен коронавирус

В составе паралимпийской сборной Азербайджана очередная потеря на Паралимпиаде-2020 в Токио из-за COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, таэквандистка Айнур Мамедова (+58 кг) дважды сдала ПЦР-тест, и оба результата оказались положительными на коронавирус.

Отметим, что на остальную команду по пара-таэковндо это никак не повлияет.

Ранее, напомним, из-за положительного теста вне выступлений на Играх остался парадзюдоист Рамиль Гасымов (73 кг).

