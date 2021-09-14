Молодой хавбек "Байера" интересует "Баварию" и клубы Англии

Мюнхенская "Бавария", а также ряд клубов английской премьер-лиги интересуются полузащитником леверкузенского "Байера" Флорианом Виртцем, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Игрок неплохо дебютировал в бундеслиге и произвел впечатление на футбольных агентов.

Инсайдеры, сообщают, что за 18-летним игроком внимательно следят чемпионы Германии из "Баварии" и скауты многих клубов английской премьер-лиги. The Guardian, в частности, сообщает, что в списке потенциальных работодателей Виртца числятся "Челси", "Манчестер Сити", "Эвертон", "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

При этом "Байер" не намерен продавать восходящую звезду ни зимой, ни следующим летом. В соглашении с футболистом, рассчитанном до 2026 года, не прописана конкретная сумма отступных, но по данным ряда экономических порталов, его стоимость может превысить 40-50 млн евро.