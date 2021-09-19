Потасовка на матче "Ланс" - "Лилль"

Футбольные фанаты остановили матч французского чемпионата между "Лансом" и "Лиллем". В перерыве толпа выбежала на поле.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, обстановка во время матча была напряженной: болельщики обеих команд оскорбляли друг друга, а как только объявили перерыв фанаты "Лилля" решили устроить бунт.

Спортивные амбиции унимали холодной водой - включили систему полива. После задержки игра продолжилась. "Ланс" выиграл со счётом 1:0.