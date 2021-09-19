https://news.day.az/sport/1381548.html Потасовка на матче "Ланс" - "Лилль" - ВИДЕО
Потасовка на матче "Ланс" - "Лилль" - ВИДЕО
Футбольные фанаты остановили матч французского чемпионата между "Лансом" и "Лиллем". В перерыве толпа выбежала на поле.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, обстановка во время матча была напряженной: болельщики обеих команд оскорбляли друг друга, а как только объявили перерыв фанаты "Лилля" решили устроить бунт.
Спортивные амбиции унимали холодной водой - включили систему полива. После задержки игра продолжилась. "Ланс" выиграл со счётом 1:0.
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