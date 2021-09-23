https://news.day.az/sport/1382648.html «Атлетико» отказался от перехода Роналду летом
«Атлетико» отказался от перехода Роналду летом
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду мог стать игроком "Атлетико", сообщает Day.Az со ссылкой на Cadena Ser.
По данным источника, агент игрока Жорже Мендеш предложил его мадридскому клубу, однако в "Атлетико" решили не начинать переговоры. В итоге португалец все же покинул "Ювентус", но отправился в "МЮ". Ранее он выступал в Испании за мадридский "Реал".
36-летний Роналду в текущем сезоне провел 3 матча за "Манчестер Юнайтед" и забил 4 мяча.
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