«Реал» одержал 99-ю победу в «Эль Класико»

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Реал". Гости одержали победу - 2:1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, 247-й в истории "Эль Класико" прошел на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте встречи отличился защитник "Реала" Давид Алаба. В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник Лукас Васкес. Через три минуты нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро нанёс результативный удар. "Королевский клуб", обыгравший в гостях соперника со счетом 2:1, довел общее количество побед в "Эль Класико"до 99.

"Реал" на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. "Барселона" находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.