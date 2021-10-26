Майк Тайсон возвращается на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон принял решение вернуться на ринг в феврале 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили, что следующий бой Майк Тайсон проведет с известным блогером Логаном Полом.

"Да, у меня запланирован бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, однако это будет действительно мотивирующий оппонент...", - цитирует спортсмена агентство "Р-Спорт" со ссылкой на The Sun.

По словам Тайсона, его соперником станет Джейк Пол. "Знаете, моя семья любит Джейка Пола. Я могу нокаутировать его чертовски легко, но я бы никогда не стал этого делать", - пояснил боксер.

Напомним, 28 ноября 2020 года Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс провели в Лос-Анджелесе выставочный бой из восьми раундов. Победителя боя так и не удалось установить. Многие болельщики считают, что бой стал одним из лучших среди выставочных.

На счету 55-летнего Тайсона 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок признали несостоявшимся.