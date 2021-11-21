В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном многоборье - ФОТО
В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров в командном многоборье 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Золотые медали завоевали гимнасты, представляющие Россию, "серебро" досталось команде США, бронзовые медали примерили спортсмены из команды Великобритании.
Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.
На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.
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