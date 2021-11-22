Названа приоритетная для Роналду кандидатура на роль главного тренера МЮ

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" начало поиски нового главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. Об этом в Twitter сообщает журналист Роб Дорсетт, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, в переговорах хочет принимать участие нападающий Криштиану Роналду. Для него приоритетной кандидатурой является Луис Энрике, возглавляющий сборную Испании и ранее работавший в "Барселоне".

Об уходе Сульшера стало известно в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера МЮ назначен Майкл Каррик. По информации The Mirror, при принятии решения о расторжении контракта с норвежским специалистом руководство МЮ учло настроение Роналду, который в последние недели выражал недовольство результатами команды.

Последним матчем у руля "Юнайтед" для Сульшера стало противостояние с "Уотфордом". "Красные дьяволы" потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. После 12 матчей Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" занимает седьмую строчку в турнирной таблице.