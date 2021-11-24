Лига чемпионов: результаты матчей 23 ноября - ФОТО
Во вторник, 23 ноября, прошли матчи 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Группа Е
Динамо Киев (Украина) - Бавария (Германия) 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
23 ноября, 20.45, "НСК Олимпийский"
Голы:
0:1 - 14 Левандовски, 0:2 - 42 Коман, 1:2 - 70 Гармаш.
Динамо Киев - Бущан, Кендзера (Караваев, 76), Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, де Пена (Гармаш, 46), Цыганков, Шапаренко, Шкурин (Витиньо, 46).
Бавария - Нойер, Павар, Эрнандес (Сарр, 46), Ньянзу (Тилльман, 85), Дэвис, Горетцка, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Рока, 67), Сане (Ричардс, 88).
Предупреждения:
Шапаренко (32), Сарр (52).
Барселона (Испания) - Бенфика (Португалия) 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, "Камп Ноу"
Барселона - тер Стеген, Пике, Лангле (Дест, 86), Араухо (Эрик Гарсия, 86), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Демир (Дембеле, 66), Депай.
Бенфика - Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Сеферович, 81), Жоау Мариу (Таарабт, 59), Рафа Силва (Лазаро, 70), Вайгль, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70).
Предупреждения:
Гримальдо (35), Жоау Мариу (49), Пике (49), Влаходимос (90), Таарабт (90).
Группа F
Вильярреал (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
23 ноября, 20.45, "Эстадио де ла Серамика"
Голы:
0:1 - 78 Роналду, 0:2 - 90 Санчо.
Вильярреал - Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.
Манчестер Юнайтед - Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактомини, Санчо (Мата, 90), Роналду (Матич, 90), Марсьяль (Рэшфорд, 66).
Предупреждения:
Пино (33), ван де Бек (41).
Янг Бойз (Швейцария) - Аталанта (Италия) 3:3 (1:1, 2:2)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, "Стад де Сюисс"
Голы:
0:1 - 10 Сапата, 1:1 - 39 Сьебатшо, 1:2 - 51 Паломино, 2:2 - 80 Сьерро, 3:2 - 84 Хефти, 3:3 - 87 Муриэль.
Янг Бойз - Фэвр, Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Мартинс Перейра (Канга, 89), Эбишер, Ридер (Сьерро, 67), Нгамале, Сьебатшо, Элиа (Мамбимби, 67).
Аталанта - Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 46), Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 71), Мэле (Муриэль, 87), де Рон, Фройлер (Пессина, 78), Пашалич (Копмейнерс, 71), Малиновский, Сапата.
Предупреждения:
Гарсия (22), Нгамале (44), Демирал (63), Хефти (66), Сапата (90).
Группа G
Севилья (Испания) - Вольфсбург (Германия) 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, "Рамон Санчес Писхуан"
Голы:
1:0 - 12 Жордан, 2:0 - 90 Рафа Мир.
Севилья - Буну, Монтьель, Диего Карлос (Рекик, 90), Кунде, Акунья, Ракитич (Аугустинссон, 90), Фернандо, Жордан (Дилэйни, 82), Гомес (Оливер Торрес, 80), Окампос, Мунир (Рафа Мир, 80).
Вольфсбург - Перван, Брукс (Гинчек, 88), Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 75), Гилавоги, Арнольд, Вранкс (Лукебакио, 75), Баку (Мбабу, 75), Герхардт (Филипп, 66), Вегорст, Нмеча.
Предупреждения:
Фернандо (37), Гилавоги (52), Арнольд (82), Нмеча (90).
Лилль (Франция) - Ред Булл (Австрия) 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, "Пьер-Моруа"
Гол:
1:0 - 31 Дэвид.
Лилль - Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Шека, Саншеш, Веа (Языджи, 84), Йылмаз (Онана, 70), Дэвид (Лихаджи, 90), Бамба.
Ред Булл - Кен, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Сучич (Капальдо, 59), Зайвальд (Бернардо, 85), Камара, Ааронсон (Кьергор, 85), Адейеми, Шешко (Адаму, 59).
Предупреждения:
Кристенсен (8), Тиагу Джало (14), Зайвальд (35), Шека (67), Бамба (90), Кьергор (90), Адейеми (90).
Группа H
Мальме (Швеция) - Зенит (Россия) 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, "Новый Стадион Мальме"
Голы:
1:0 - 28 Рикс, 1:1 - 90, пенальти Ракицкий.
Мальме - Далин, Ларссон, Мойсандер, Брурссон, Ахмедходжич, Пенья (Ракип, 78), Рикс, Бирманчевич (Ольссон, 69), Левицки, Инносент, Чолак.
Зенит - Кержаков, Караваев, Ловрен (Ерохин, 46), Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Дзюба, Малком (Круговой, 90), Клаудиньо (Мостовой, 46).
Предупреждения:
Клаудиньо (36), Далин (50), Вендел (55), Ахмедходжич (56), Чистяков (62), Мойсандер (74), Рикс (90), Ларссон (90).
Удаление:
Чистяков (86).
Челси (Англия) - Ювентус (Италия) 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, "Стэмфорд Бридж"
Голы:
1:0 - 25 Чалоба, 2:0 - 55 Джеймс, 3:0 - 58 Хадсон-Одои, 4:0 - 90 Вернер.
Челси - Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл (Аспиликуэта, 71), Жоржиньо (Сауль, 76), Канте (Лофтус-Чик, 37), Зиеш, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76).
Ювентус - Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли (Артур, 67), Бентанкур (Дибала, 59), Куадрадо (де Винтер, 81), Мората (Кин, 67), Кьеза (Кулусевски, 80).
Предупреждение:
Куадрадо (23).
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