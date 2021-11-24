Спаллетти объяснил, почему не пожал руку главному тренеру "Спартака" после матча

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория не поприветствовал наставника итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти, из-за чего он после матча не стал жать наставнику красно-белых руку. Об этом на пресс-конференции сообщил Спаллетти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В среду "Наполи" в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После матча Спаллетти не пожал руку Витории.

"Почему не пожал руку? Потому что он меня не поприветствовал перед началом. Когда вы встречаете гостей, вы их встречаете сразу, а не после того, как победили. Мы находились рядом, но он не поприветствовал. Когда играем дома, я всегда подхожу первым", - сказал Спаллетти.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра.