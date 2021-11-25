В Баку стартовал первый день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу

25 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе утренней и дневной сессий в рамках первого соревновательного дня пройдут квалификации по прыжкам на акробатической дорожке среди спортсменов 15-16 лет, двойном мини-батуте - в возрастной категории 17 лет-21 год, в индивидуальных прыжках (13-14 лет) и синхронных прыжках на батуте (11-12 лет). В ходе вечерней сессии состоятся финальные соревнования по данным программам, по итогам которых определятся первые победители и призеры соревнований.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. В каждой программе Всемирных соревнований среди возрастных групп предусмотрены квалификационные этапы и финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступить в различных программах.

На соревнованиях Азербайджана представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова (возрастная категория 17 лет-21 год), Магсуд Магсудов, (13-14), Аммар Бахшалиев (11-12), Ибрагим Мустафазаде (11-12), Мехти Алиев (13-14), Ниджат Мирзоев (13-14), Али Нифталиев (13-14), Шафига Гумбатова (13-14), Сама Джафарова (11-12); в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев (17-21), Адиль Гаджизаде (15-16), Билал Гурбанов (15-16), Гусейн Асадуллаев (15-16), Алексей Караташов (13-14) и Эльнур Мамедов (15-16).

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.