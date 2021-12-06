Определился победитель Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
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Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Третьим финишировал финн Валттери Боттас из команды "Мерседес".