https://news.day.az/sport/1412038.html Определился победитель Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Определился победитель Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Третьим финишировал финн Валттери Боттас из команды "Мерседес".
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