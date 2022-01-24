Исламиаду и чемпионат мира развели: главный старт года пройдет в октябре

Перед сборной Азербайджана по дзюдо больше не стоит дилемма одновременной подготовки сразу к двум стартам сезона: чемпионату мира в Ташкенте и Играм Исламской солидарности в Конье. Международная федерация неожиданно разрулила ситуацию в отношении двух турниров, намеченных на одни и те же сроки, перенеся мундиаль, с августа, на начало октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.сom, пока IJF никак не комментирует причину переноса ЧМ на середину осени. Тем более что раньше он так поздно еще не проводился: обычно главный старт сезона приходился на август - сентябрь, и в прошлом году состоялся даже в июне, предваряя Олимпиаду. Но в любом случае, изменение сроков может пойти на пользу ряду команд, которые теперь спокойно могут готовить один состав к Исламиаде, а другой - к ЧМ. Не исключается и вероятность того, что некоторые первые номера выступят в Конье, а затем отправятся в Ташкент. Хотя, конечно же, мундиаль является безусловным приоритетом года с точки зрения не только борьбы за награды, но и набора очков олимпийской квалификации. Ведь уже летом в дзюдо будет дан старт отбора в Париж-2024.

С другой стороны, если ранее на Исламиаду можно было отправить молодежный состав по дзюдо, то теперь эта опция стала недоступна. Дело в том, что IJF, продолжая осуществлять корректировки в первоначальной версии календаря, утвердила молодежный ЧМ в Гуаякиле (Эквадор) с 10 по 13 августа - за день до начала старта в Конье. К тому же в Эквадор "молодежке", судя по всему, придется лететь из Праги, где 1-4 сентября состоится ЕВРО в этой возрастной категории.

Так что тренерским штабам сборных по всем возрастам придется заново пересматривать план подготовки с учетом новых реалий. Тем более что и у первых команд останутся некоторые сложности. Например, ЕВРО среди смешанных команд, намеченный на 15 октября в Мюлузе (Франция), начинается через шесть дней после ЧМ в Ташкенте.

Вместе с тем, количество изначально заявленных турниров осталось без изменений. В наступившем году дзюдоистов ждут 12 стартов "Большого шлема" и два Гран-при. Первый из них пройдет в следующий уик-энд с участием команды Азербайджана в Португалии. Но если еще месяц назад в качестве места проведения был заявлен Одивелаш, то теперь локация поменялась - теперь соревнование примет Алмада.

