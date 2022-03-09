В Национальной арене гимнастики в Баку прошли подиумные тренировки участников Чемпионата мира по акробатической гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку прошли подиумные тренировки спортсменов - участников предстоящего 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Впервые в Баку, 10-13 марта, в Национальной арене гимнастики пройдет Чемпионат мира по акробатической гимнастике.

Согласно списку стран, зарегистрировавшихся для участия в соревновании, 170 гимнастов из 17 стран продемонстрируют свои выступления.

На соревновании, которые будут проходить в течение четырех дней, гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп продемонстрируют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представят чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры Чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.

Напомним, что в 2018 году впервые в нашей стране прошел Кубок мира по акробатической гимнастике, а в текущем году, 3-6 марта, состоялись 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике.

Trend представляет вниманию фоторепортаж с тренировок.