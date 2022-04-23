В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира FIG по художественной гимнастике в многоборье

В субботу, 23 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике в многоборье, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала София Раффаэлли из Италии, "серебро" у представительницы Болгарии Боряны Калейн, бронзовую медаль завоевала еще одна спортсменка из Италии - Милена Бальдассарри.

Медали гимнастам вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, члены технического комитета Международной федерации гимнастики Керолайн Хант и Наталья Буланова.

В многоборье среди команд в групповых упражнениях на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Италии, второе место заняли представительницы Азербайджана, на третьей позиции команда Израиля.

Медали командам вручили министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, член технического комитета Международной федерации гимнастики Любовь Черкашина, директор SmartScoring Кямран Рамазанов.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.