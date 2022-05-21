Карабах получил кубок чемпиона Азербайджана

Завершился сезон 2021/22 премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сразу после последнего матча тура, между "Карабахом" и "Нефтчи" (4:1), состоялась церемония награждения призеров чемпионата

Сначала "Зире" получил свои бронзовые медали, затем "Нефтчи" вручили серебряные, а затем золотые медали и кубок чемпиона получил "Карабах". Отметим, что для агдамцев это девятое в истории чемпионство.

Также хавбек "скакунов" Кади получил награду лучшему бомбардиру АЗПЛ в этом сезоне.

