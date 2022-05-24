Оран готов к старту Средиземноморской Олимпиады

19 Средиземноморские игры через месяц с небольшим стартуют в Оране, втором по величине городе Алжира. Речь идет о региональных мультспортивных состязаниях, в которых принимают участие сборные стран Европы, Азии и Африки, имеющие выход к Средиземному морю. Наш корреспондент побывала в Оране и узнала, как идет подготовка, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Сияющий Оран"

Прозванный "сияющим", Оран - многогранный город, где ощущается испанское, османское и французское влияние. Второй по величине населенный пункт Алжира, Оран - важный порт и крупный экономический центр Северной Африки, город, в историко-культурном облике которого ощущается испанское, османское и французское влияние. Мегаполис с тысячелетней историей, богатый традициями и культурой, с интересом смотрит в завтрашний день.

Губернатор Орана Саид Сааюд рассказывает: "Это туристический город высшего класса. Жизнь здесь не замирает, постоянное движение, динамика. Грядущие Игры станут праздником для Оранского региона, да и для всего Алжира".

Региональная Олимпиада

Средиземноморские игры - крупнейшее спортивное событие региона, которое проводится раз в четыре года с 1951-ого. Логотип Игр состоит из трех колец синего цвета на белом фоне - символ континентов, имеющих выход к к Средиземному морю. Алжир уже принимал состязания в 1975 году. В этом сезоне здесь ждут спортсменов из 26 стран, им с 25 июня предстоит состязаться по 24 дисциплинам.

В городе только и говорят о предстоящем событии. "Это даст нам столько плюсов, весь мир откроет для себя Оран, это очень приятный город и он всем рад", - мнение мужчины на улице.

Соревнования пройдут на 22 площадках - в самом Оране и пригородах. Часть инфраструктуры была возведена специально для Игр, другая - полностью отреставрирована.

Ясин Сиафи, представляющий в администрации Орана департамент по делам молодежи и спорта, убежден: "В скором времени наша страна будет готова к проведению у себя любого международного мероприятия".

Наследие игр

В честь игр в Оране построен новый квартал - средиземноморская деревня. Он разместился на площади, эквивалентной 55 футбольным полям рассчитан на 4 с лишним тысяч человек.

Знаковым объектом для Орана стал совершенно новый Олимпийский стадион на 40 тысяч мест, на котором пройдут соревнования по футболу и легкой атлетике, а также церемонии открытия и закрытия Игр.

"Игры оставят важное наследие и для населения, и для национального спортивного движения - к примеру, этот великолепный новый Олимпийский комплекс в Оране", - комментирует Мохамед Азиз Деруаз, комиссар Средиземноморских игр.