Сборная Азербайджана – третья по дороговизне состава

В Беларуси сравнили общую стоимость футболистов сборных, выступающих в группе C3 Лиги наций по футболу, включая и команду Азербайджана,

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в группе со Словакией, Беларусью и Казахстаном "милли" стала третьей по этому показателю, исходя из данных портала Transfermarkt. Так, общая стоимость приглашенных в сборную Азербайджана на предстоящие матчи ЛН футболистов составила 14 775 000 евро.

"Состав сборной Азербайджана чуть-чуть дороже белорусского. Но игроков от миллиона и выше в этой команде всего двое: Махир Эмрели (1,5 млн евро) и хавбек "Нефтчи" Эмин Махмудов (1,2 млн евро). Самый дорогой защитник - Антон Кривоцюк (800 000 евро), самый дорогой вратарь - Шахруддин Магомедалиев (700 000 евро)", - пишет Pressball.by.

Самой "дорогой" командой в группе является Словакия (123,15 млн евро), затем следует Казахстан (17,1 млн), а замыкает рейтинг Беларусь (13,4 млн).

