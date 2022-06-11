Стартует второй день Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" и "Формуле-2", передает Day.Az.

В "Формуле-2" станут известны самые быстрые пилоты в спринт-гонке.

В "Формуле-1" состоится третий свободный заезд и квалификация.

Гран-При Азербайджана

11 июня

"Формула-2"

13:30 - 14:20 - спринт-гонка.

"Формула-1"

15:00 - 16:00 - III свободный заезд.

18:00 - 19:00 - Квалификационный заезд.

В первый гоночный день в "Формуле-1" состоялись два свободных заезда, в "Формуле-2" - свободный заезд и квалификация. В "Формуле-1" лучший результат в свободных заездах показали Серхио Перес из Red Bull и Шарль Леклер из Ferrari, а в "Формуле-2" Юрий Випс из команды Hitech Grand Prix стал первым в обоих заездах.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 12 июня. В этот день состоится заключительная гонка в "Формуле-2". Затем состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит государственный гимн Азербайджана. В 15:00 начнется основная гонка "Формулы-1", по итогам которой определится победитель.