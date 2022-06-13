Холанд стал игроком "Манчестер Сити"

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд продолжит карьеру в "Манчестер Сити". Экс-футболист дортмундской "Боруссии" заключил контракт с "горожанами" сроком до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Всегда смотрел игры "Манчестер Сити". Невозможно не восхищаться стилем игры команды. Она создает много голевых моментов, что идеально подходит для меня", - цитирует 21-летнего норвежца официальный сайт "горожан".

Холанд выступал за "Боруссию" с 2020 года. В 88 матчах за клуб ему удалось забить 85 мячей и отдать 23 результативные передачи.

В составе сборной Норвегии футболист провел 21 встречу. За национальную команду он забил 20 голов.