В ФИФА задумались о введении в футболе чистого игрового времени

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном введении в футболе чистого игрового времени. Об этом сообщает Calciomercato, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, организация и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) задумались над этим вопросом. "Нужно найти какое-то решение. Мы внесем несколько предложений, которые потом будут протестированы", - заявил Инфантино.

Функционер допустил, что некоторые воспримут такое предложение скептически. "Но в IFAB открыты для любых предложений, которые направлены на улучшение футбола", - добавил он.