В Баку продемонстрировали Кубок чемпионата Европы по мини-футболу

Кубок, завоеванный национальной сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы, был провезен на специальном автобусе по центральным частям Баку.

Как сообщает в среду Day.Az, в рамках городского тура автобус с участниками национальной команды, а также болельщиками в 16:30 выехал из парка имени Гусейна Джавида и проехал по маршруту в направлении "Flame Towers", крепостных ворот "Гоша Гала", Девичьей башни, площади "Азнефть" и площади Флага.

Автобус остановится на бульваре "Белого города", двигаясь через парк Победы. Также сегодня в 19:00 на бульваре "Белого города" состоится концерт.

Представляем вниманию читателей видеокадры городского тура: