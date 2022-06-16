Сборная Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы продемонстрировала свой профессионализм.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам почетный президент футбольного клуба "Зиря" и основатель Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

"Изначально для сборной Азербайджана на чемпионате Европы было важно участие и приобретение опыта. Однако с каждой игрой сборная повышала свой уровень, шла к успеху, что увеличило у спортсменов веру в себя", - сказал он.

По словам Мамедова, инфраструктура в этом виде спорта будет построена таким образом, чтобы мини-футбол получил еще большее развитие в Азербайджане.

Орхан Мамедов также отметил, что место проведения следующего чемпионата Европы по мини-футболу уже определено, но Федерация будет вести переговоры о возможности проведения в дальнейшем в Баку чемпионата Европы и Кубка мира по мири-футболу.

Напомним, что сборная Азербайджана по мини-футболу впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы. В решающем матче в словацком городе Кошице азербайджанская сборная одолела команду из Румынии со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 25-й минуте забил Сеймур Мамедов.

Сегодня на Бакинском Приморском бульваре в честь победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы организован концерт.