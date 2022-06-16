Дани Алвес обратился к болельщикам после ухода из «Барселоны»

39-летний бразильский защитник испанской "Барселоны" Дани Алвес выступил с обращением к болельщикам в социальных сетях после того, как накануне объявил об уходе из команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дорогие болельщики, вот и время нашего прощания пришло. Более восьми лет моей жизни были посвящены этой команде, ее цветам и этому дому... Но, как и во всем в жизни, идут годы, расходятся пути и пишутся истории какое-то время в разных местах. Меня пытались выгнать, но не смогли. Поэтому вы не можете и представить, какой стойкостью я обладаю...

Пусть мир помнит всегда - лев, даже в 39 лет, всегда остается хорошим и сумасшедшим львом! Навсегда - вперед "Барса!" - написано в публикации Алвеса в социальных сетях.

Алвес покинул клуб свободным агентом по истечении контракта, который завершается 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне защитник провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

В каталонский клуб Алвес вернулся вновь в ноябре 2021 года. Ранее он представлял "Барселону" с 2008 по 2016 год.