Вратарь Буффон рассказал, что ненавидит в футболе

Голкипер итальянской "Пармы" Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, что ненавидит в футболе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Банальность. Это относится и к жизни в целом. Сводит меня с ума. Я также ненавижу политкорректность... хотя я, наверное, тоже прибегаю к ней. Я делаю это, чтобы не проявить неуважение к другим. В основном это случается со мной, когда меня просят оценить других игроков, меня это раздражает. Всегда приходится говорить одно и то же, чтобы не показаться грубым", - приводит слова Буффона France Football.

Сейчас Буффону 44 года, и он играет за "Парму", которая выступает во втором по значимости дивизионе Италии. В феврале игрок продлил контракт с клубом до 2024 года.

Всего в продолжительной карьере Буффона было три клуба. Это "Парма", где он начинал первые профессиональные шаги, "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен".

Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса", обладателем Кубка УЕФА в составе "Пармы".

За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира.