«Реал» намерен выкупить Холанда

Мадридский "Реал" планирует выкупить у "Манчестер Сити" норвежского нападающего Эрлинга Холанда в 2024 году, сообщает As, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации издания, в контракте 21-летнего футболиста с "горожанами" прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро, этот пункт вступит в силу через два сезона. Руководство "Реала" намерено воспользоваться соответствующей опцией, утверждает источник.

Также сообщается, что мадридский клуб не стал бороться за трансфер Холанда в этом году из-за того, что Карим Бензема, выступающий на позиции норвежца, провел лучший сезон в карьере. Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что на данный момент место центрфорварда не требует усиления.

"Манчестер Сити" в мае выкупил Холанда у дортмундской "Боруссии" за 75 миллионов евро.