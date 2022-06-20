https://news.day.az/sport/1472209.html Злоумышленники ограбили игрока сборной Испании и ранили его брата
Злоумышленники ограбили игрока сборной Испании и ранили его брата
Полузащитник сборной Испании и немецкого клуба "РБ Лейпциг" Дани Ольмо стал жертвой ограбления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно информации, инцидент произошел в Валенсии, где футболист вместе со своим братом проводил отпуск. В тот день Ольмо посетил парикмахерскую и выходил оттуда вместе со своим братом.
Двое грабителей, поджидавшие футболиста на улице рядом с выходом, напали на него. У Ольмо были украдены брендовые часы, стоимость которых оценивается в 30 000 евро.
При этом его брат пытался помешать злоумышленникам и предотвратить ограбление, но был ранен преступниками. О степени тяжести травмы пока не сообщается.
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