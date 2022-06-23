Двух теннисистов мирового рейтинга ограбили на турнире в Великобритании

Сразу два теннисиста мирового рейтинга, Диего Шварцман и Педро Мартинес, подверглись ограблению на турнире в Истбурне (Великобритания). Об этом рассказали сами игроки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Войдя в комнату, я обнаружил, что моих часов в ней нет. Я обыскал все - безрезультатно. Тогда я пошел к стойке регистрации, чтобы поговорить с работниками, а через пятнадцать минут пришел Диего и сообщил то же самое. В гостинице проводят собственное расследование", - цитирует Педро Мартинеса The Guardian.

Турнир в Истбурне пройдет с 20 по 25 июня. В 1/8 финала Шварцман уступил представителю Великобритании Дрейперу, а Мартинес одержал победу над Пенистом.

Напомним, что в эти дни на кортах Великобритании проходит Уимблдон. Российские теннисисты не принимают в нем участие из-за решения об отстранении организаторами турнира.

За месяц до старта турнира АТР и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).