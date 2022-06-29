В «ПСЖ» придумали оригинальный способ защитить газон от голубей

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" предприняло оригинальные меры для защиты свежевысаженного газона на своем стадионе "Парк де Пренс". Об этом сообщает журналист Николя Ортюс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На прошлой неделе агрономы посеяли семена нового газона. Чтобы голуби не склевали их, в столичном клубе обратились за помощью к компании, которая занимается соколиной охотой. Таким образом, для охраны травы были наняты четыре сокола и один орел.

Домашний стадион "ПСЖ" "Парк де Пренс" был построен в 1897 году, а реконструирован - в 1972-м. Арена вмещает почти 48 тысяч зрителей.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Это десятая победа в чемпионате в Франции за всю историю клуба.

Парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.