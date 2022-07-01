«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара и Месси

Руководство "Пари Сен-Жермен" планирует расстаться с двумя своими высокооплачиваемыми нападающими: бразильцем Неймаром и аргентинцем Месси. Об этом сообщает El Partidazo de COPE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает источник, спортивный директор Луис Кампос и потенциальный новый тренер команды Кристоф Галтье выдвинули идею создания новой команды. Ни аргентинец, ни бразилец не вписываются в их проект по обновлению команды и созданию более конкурентоспособного состава. В "ПСЖ" считают необходимостью расставание с двумя вышеперечисленными игроками. Однако в клубе отмечают, что избавиться от футболистов будет очень сложно.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 34 матчах в составе "ПСЖ", в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач.