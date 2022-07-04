"Арсенал" захотел вернуть Гнабри

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета попросил руководство клуба приобрести нападающего "Баварии" Сержа Гнабри. Футболист сборной Германии связан контрактом со своим клубом до лета 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Переговоры "Баварии" с Гнабри по новому контракту зашли в тупик, и мюнхенцы готовы продать одного из лидеров. Чемпион Германии рассчитывает получить за 26-летнего нападающего 46 миллионов евро.

В покупке Гнабри заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Главный тренер лондонского клуба Микель Артета попросил руководство приобрести немецкого футболиста. Однако сам Серж уже был игроком "Арсенала" с 2011 по 2016 год.