«Пари Сен-Жермен» уволил Почеттино с поста главного тренера

"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его штаб за работу и желает всего наилучшего в будущем", - говорится в официальном заявлении парижан.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.

Почеттино возглавил "ПСЖ" в январе 2021 года года. За это время, помимо победы в Лиге 1, аргентинский специалист выиграл Суперкубок Франции. Контракт аргентинца истекал летом 2023 года.