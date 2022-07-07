Футбольные болельщики собрались на стадионе "Олд Траффорд" на первый матч чемпионата Европы по футболу среди женщин между сборными Англии и Австрии, который прошёл в среду вечером, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

16 команд из разных стран Европы принимают участие в турнире, который планировался на 2021 год, но был перенесен из-за пандемии. Финальный матч состоится на лондонской арене "Уэмбли" 31 июля.