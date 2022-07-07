https://news.day.az/sport/1477112.html Первый матч чемпионата Европы по футболу среди женщин - ВИДЕО
Первый матч чемпионата Европы по футболу среди женщин - ВИДЕО
Футбольные болельщики собрались на стадионе "Олд Траффорд" на первый матч чемпионата Европы по футболу среди женщин между сборными Англии и Австрии, который прошёл в среду вечером, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
16 команд из разных стран Европы принимают участие в турнире, который планировался на 2021 год, но был перенесен из-за пандемии. Финальный матч состоится на лондонской арене "Уэмбли" 31 июля.
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